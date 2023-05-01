Білий дім назвав втрати росіян під Бахмутом — 100 тисяч загиблими й пораненими за пʼять місяців

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Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що протягом останніх пʼяти місяців російське військо втратило під Бахмутом загиблими й пораненими 100 тисяч окупантів, передає Укрінформ.

«На основі розвідданих та зібраної інформації, оцінюємо, що втрати росіян становлять 100 тисяч — це тільки за період з грудня і тільки під час боїв у Бахмуті», — сказав Кірбі.

За його словами, понад 20 тисяч росіян — загинули, решта — поранені. Більшість із загиблих були «вагнерівцями».

Втрати Сил оборони України він не коментував, зауваживши, що їх має озвучувати лише українське керівництво.