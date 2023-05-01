Верещук та Лубінець дали суперечливі поради щодо отримання паспортів рф на окупованих територіях. В Офісі президента пояснили

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Тридцятого квітня омбудсмен Дмитро Лубінець порадив мешканцям тимчасово окупованих територій брати паспорти рф або евакуюватися, а після цього віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців ТОТ не брати російських паспортів, а чекати на ЗСУ.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі «Бабелю» пояснив суперечливість висловлювань посадовців.

За його словами, паспортизація дозволяє росії збирати персональні дані і посилювати контроль над людьми, тому Україна закликає ігнорувати примус до паспортизації, якщо немає прямої загрози.

«Ми чудово розуміємо, які цілі переслідує росія, змушуючи громадян України отримувати паспорт рф. Крім прямої пропаганди та психологічного впливу, це також і збір персональних даних для посилення контролю з боку окупаційної влади та формалізація «законної» можливості мобілізації населення на окупованих територіях для участі у війні з боку росії. Україна як держава, зрозуміло, не може і не радитиме брати громадянство окупанта. Це абсолютний нонсенс», — каже він.

«Однак є нюанс, — пояснює Подоляк. — Якщо стоїть питання життя і смерті, то людина має зробити все, щоб урятувати своє життя».

«Принциповість — це похвально, але смерть чи зростання кількості українських полонених у російських підвалах точно не найкраще рішення. Головне — не виявляти ініціативи й не брати участі в політичних заходах, псевдореферендумах та іншому пособництві окупантам», — зазначає радник ОП.

Відтак він каже, що і Лубінець, і Верещук мають рацію: перший каже, що паспорт варто брати в крайньому разі з міркувань безпеки, а друга — що не варто просто так оформляти собі паспорт чи допомагати ворогу.

«Після деокупації ми запропонуємо автоматичну процедуру обнулення «примусових громадянств», зафіксованих у базах даних рф. Примусова паспортизація — також елемент гібридної війни та залякування українського населення в окупації. Наше завдання — пояснити інформацію коректно: примусова паспортизація сама по собі не тягне за собою покарання, головне — не надавати допомоги окупаційній владі», — додав Подоляк.