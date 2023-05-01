Сплата ввізного мита та ПДВ на генератори і Starlink повертається

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Першого травня закінчилися податкові пільги на ввезення генераторів та Starlink, повідомляє Державна митна служба.

Відтепер податок на додану вартість та ввізне мито знову треба платити за електрогенератори, інвертори, акумулятори, Starlink тощо. Повний перелік можна переглянути тут і тут.

Податки також повертають і для товарів, які безкоштовно надає Енергетичне співтовариство для відновлення та ремонту енергоінфраструктури.