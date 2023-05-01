Генпрокуратура Болгарії розпочала розслідування щодо застосування санкцій проти росії

Новини

Alicia Fagerving / Wikipedia

Генеральна прокуратура Болгарії почала розслідування щодо того, як уряд країни застосовує санкції ЄС проти росії.

Про це заявив генпрокурор Болгарії Іван Гешев, пише Euractiv.

Національна податкова служба країни у лютому повідомила, що Болгарія після 2014 року не запроваджувала санкції проти російських громадян або компаній, включених до санкційного списку ЄС. Єдині обмеження вони ввели у 2014 році після анексії Криму.

У Болгарії майже 300 тисяч росіян володіють понад 500 тисячами обʼєктів нерухомості. Податкова служба не видала жодного акта про застосування санкцій за останні вісім років.

Раніше болгарський депутат Делян Добрев заявив, що мільйони російських олігархів відмивають гроші через банк у Болгарії. Назву банку він не уточнив. Наступного дня прокуратура повідомила, що доручила розслідування справи Державному агентству нацбезпеки.

«Прокуратура надіслала запити до Ради міністрів та всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі [щодо санкцій проти росії], стосовно надання інформації про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у звʼязку з запровадженими санкціями», — заявили у прокуратурі.