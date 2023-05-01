У Коростені чоловік із друзями побив жінок через неправильне паркування. Йому оголосили про підозру

Новини

Скріншот з відео

У Коростені Житомирської області 28 квітня стався конфлікт між чоловіком і двома жінками. За словами однієї з жінок, чоловік став погрожувати її матері через те, що та загородила дорогу своєю автівкою, а потім зателефонував своїм друзям. Коли ті приїхали, то продовжили ображати жінок, а потім почали їх бити.

Постраждала опублікувала відео у соцмережах і зазначила, що ініціатором конфлікту став власник однієї з СТО.

Поліція вже оголосила 59-річному чоловікові про підозру в хуліганстві. Йому загрожує до 4 років вʼязниці.