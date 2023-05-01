У Києві середньомісячна температура у квітні була нижча за норму

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Pixabay / Daniel Borker

Середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала +9,6 °С, що нижче кліматичної норми на 0,4 °С.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила 1 травня.

Найхолодніше було 4 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до +1,1 °С, а найтепліше – 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до +20,1 °С.

Опадів на проспекті Науки випало 102 мм або 243% кліматичної норми. Цьогорічний квітень посів сьому сходинку в рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року.