ОК «Південь»: Підрив нафтобази в Севастополі — елемент підготовки до українського контрнаступу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Підрив логістики росіян у тимчасово окупованому Севастополі є одним з елементів підготовки до масштабного українського контрнаступу.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.
За її словами, після пожежі на нафтобазі в Севастополі російські військові мають «високий ступінь тривожності», тому вони намагаються евакуювати свої родини і виїхати з Криму.
«Те, що підірвана логістика ворога — один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, на який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси і починає маневрувати», — сказала Гуменюк.
- 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі, на нафтобазі поблизу бухти Козача спалахнула масштабна пожежа. За даними Генштабу ЗСУ, вогонь знищив 10 цистерн нафтопродуктів загальною місткістю близько 40 тисяч тонн.