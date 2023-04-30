Reuters: Тегеран захопив танкер в Оманській затоці у відповідь на конфіскацію Штатами іранської нафти

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США конфіскували з танкера іранську нафту в рамках операції із забезпечення дотримання санкцій, а Іран у відповідь захопив танкер з нафтою під прапором Маршаллових Островів в Оманській затоці.

Про це агентству Reuters повідомили його джерела.

Морська охоронна компанія Ambrey заявила, що американці конфіскували іранську нафту щонайменше за пʼять днів до захоплення танкера.

«Ambrey оцінила захоплення ВМС Ірану як відповідь на дії США», — йдеться в повідомленні компанії.

Востаннє танкер Suez Rajan під прапором Маршаллових Островів зафіксували поблизу південної Африки 22 квітня.

Військово-морські сили США 27 квітня заявили, що Революційна гвардія Ірану захопила нафтовий танкер під прапором Маршаллових Островів в Оманській затоці.

Наступного дня іранське державне телебачення повідомило, що танкер ігнорував радіодзвінки протягом восьми годин після зіткнення з іранським човном. Через аварію кілька членів екіпажу нібито отримали поранення, а троє зникли безвісти.

«Перш ніж застосувати силу, ми намагалися закликати судно зупинитися, але воно не пішло назустріч», – сказав заступник командувача ВМС Ірану контрадмірал Мостафа Таджодіні.