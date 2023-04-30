Навесні 2024 року родина Габріеля Гарсіа Маркеса випустить його неопублікований роман
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Secretaría de Cultura de la Nación / Flickr
Нащадки колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса навесні 2024 випустять його неопублікований роман «Ми побачимося в серпні».
Про це пише The Guardian.
Діти Гарсіа Маркеса Родріго та Гонсало Гарсіа Барча заявили, що вони вважають цю роботу надто цінною, щоб приховувати її від світу.
Видавництво Penguin Random House підтвердило, що неопублікований роман Маркеса зʼявиться на полицях у Латинській Америці у 2024 році.
Книга розповідатиме історію жінки на імʼя Ана Магдалена Бах, яка приїжджає на тропічний острів, щоб покласти квіти на могилу своєї матері. У романі буде пʼять окремих розділів на близько 150 сторінках.
- У 1982 році Габріель Гарсіа Маркес отримав Нобелівську премію з літератури за свій найвідоміший роман «Сто років самотності». Він став першим колумбійцем, який отримав цю нагороду. Вперше роман був опублікований у Буенос-Айресі в 1967 році. На сьогодні книга перекладена 46 мовами. У світі продано близько 50 мільйонів її примірників.
- У 2019 році стримінгова компанія Netflix отримала права на екранізацію книги «Сто років самотності».