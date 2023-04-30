Навесні 2024 року родина Габріеля Гарсіа Маркеса випустить його неопублікований роман

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Secretaría de Cultura de la Nación / Flickr

Нащадки колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса навесні 2024 випустять його неопублікований роман «Ми побачимося в серпні».

Про це пише The Guardian.

Діти Гарсіа Маркеса Родріго та Гонсало Гарсіа Барча заявили, що вони вважають цю роботу надто цінною, щоб приховувати її від світу.

Видавництво Penguin Random House підтвердило, що неопублікований роман Маркеса зʼявиться на полицях у Латинській Америці у 2024 році.

Книга розповідатиме історію жінки на імʼя Ана Магдалена Бах, яка приїжджає на тропічний острів, щоб покласти квіти на могилу своєї матері. У романі буде пʼять окремих розділів на близько 150 сторінках.