Генштаб: Російські війська втратили в Україні вбитими ще 580 військових

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 29 квітня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 580 військових, три танкаи, три бронемашини, три артилерійські системи, чотири безпілотники, 17 одиниць автотехніки та дві одиниці спецтехніки.

Також Генштаб звітує про збиття 21 крилатої ракети. Їх збили під час масованої атаки вранці 28 квітня.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: