Як саме росіяни будували укріплення на окупованій території та що це означає для ЗСУ. Провідні світові медіа про війну 28 квітня

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«Бабель»

Інформагентство Reuters підготувало розлогу й щедро ілюстровану інфографікою публікацію про те, як росіяни замінували й укріпили мережею окопів і так званих «зубів дракона» тимчасово окуповані території України. Також журналісти агентства поспілкувалися з військовими експертами з приводу того, наскільки ці перепони є серйозними для наступаючою армії.

Окупанти почали рити рови й створювати інші захисні споруди невдовзі після успішного українського контрнаступу минулої осені. Тоді ЗСУ наступали на неукріпленій території ― і в цьому, як вважають російські воєначальники, одна з причин тодішньої ганебної поразки росіян. Тому поступово територія Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини, а також Криму вкривалася ланцюгами окопів, мінними полями й іншими укріпленнями. Супутникові знімки дали можливість створити мапу цих укріплень ― її видання теж публікує.

З цієї мапи стає зрозуміло, що найбільше росіяни бояться наступу ЗСУ на півдні, зокрема на Запоріжжі. Там вони оточили укріпленнями цілі міста на кшалт Токмака. Вздовж майже всієї траси з півночі до Мелітополя вирито рови, нерідко зигзагами, що дозволяє ефективніше уникати вогню. Чимало ровів і на Херсонщині та на півночі Криму.

Втім, наявність таких укріплень далеко не завжди є перевагою, стверджують опитані Reuters військові експерти. Безсистемно розміщені в чистому полі, вони є, скоріше, слабким місцем. Бо дають можливість зʼясувати, де саме перебуває ворог ― і знешкодити його. Однак часто укріплення, якщо розміщені розумно, все ж заважають армії просуватися. Протитанкові їжаки, якщо танк на них наїжджає, оголює його вразливу нижню частину й змінює кут нахилу дула, що впливає на точність пострілів. Окопи можуть залишатись осередками опору тривалий час ― і, зрештою, скеровувати наступаючу армію менш вигідними для неї шляхами. ЗСУ отримало чимало спеціальної військової техніки, яка допоможе долати окопи, розчищати мінні поля навіть на відстані. Проте і з цими помічниками іноді доведеться йти на ворожі укріплення просто «в лоб».

Успіх контрнаступу значно залежить навіть не від кількості та якості отриманої від Заходу техніки ― а від тактики боїв. Співрозмовники Reuters запевняють, що іще вагомішим за технічну допомогу Україні є навчання, яке пройшли на Заході десятки тисяч українських бійців. Знання про те, як виявляти слабкі місця в обороні противника, навіть якщо він добре окопався, є тим, що при правильному застосуванні може принести найбільше користі.

Зрештою, якщо контрнаступ піде вдало ― зокрема, ЗСУ вдасться прорвати оборону росіян і зробити плацдарм на території, що недавно була їхнім тилом, ― багато з виритих окупантами окопів та виставлених рядів «зубів дракона» виявиться дурною роботою. Але її наслідки ми бачитимемо ще довго. Можливо, десятки років. Коли один із журналістів видання аналізував супутникові знімки укріплень, щоб скласти мапу, він надовго зосередився над одним ровом, що дуже нагадував окоп. Виявилося, це таки він ― однак не з сучасної війни, а ще з часів Другої світової.

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