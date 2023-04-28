США передали Україні датчики для виявлення ядерних вибухів

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Tumra Needi / Flickr

США передали Україні датчики виявлення викидів радіації від застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє The New York Times.

Національне управління ядерної безпеки пояснює, що мережа датчиків розгортається «по всьому регіону» і дасть можливість «визначити параметри, місце та наслідки будь-якого ядерного вибуху».

Це позбавить росію можливості «анонімно» використовувати ядерну зброю в Україні. У разі виникнення в Україні надзвичайної ситуації через ядерний вибух аналіз швидко надійде держорганам США для захисту населення.

Як пише видання, розгортання системи виявлення застосування ядерної зброї свідчить про те, що США не вважають неможливим такий сценарій розвитку подій.