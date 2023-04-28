Данія запускає нову програму підтримки України. Вона виділить €1 мільярд на відбудову
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay
Данія запустила нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен на брифінгу в Одесі, передає Укрінформ.
За його словами, головна мета програми — це відновлення України. Особливу увагу Данія приділить реконструкції Миколаєва.
Расмуссен наголосив, що засуджує російські ракетні удари по Миколаєву, але вони додають рішучості Данії підтримувати Україну.
«Україна нагадує нам, що свобода не дається даром. За свободу треба боротися. Поки ви боретесь, Данія буде з вами», — сказав він.
- Уряд Данії погодив створення фонду загальною сумою сім мільярдів данських крон (мільярд доларів) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році. На додаток до цього у 2024—2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки. Ці кошти від військових внесків, зроблених у 2022 і 2023 роках.