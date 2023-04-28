Данія запускає нову програму підтримки України. Вона виділить €1 мільярд на відбудову

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Данія запустила нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен на брифінгу в Одесі, передає Укрінформ.

За його словами, головна мета програми — це відновлення України. Особливу увагу Данія приділить реконструкції Миколаєва.

Расмуссен наголосив, що засуджує російські ракетні удари по Миколаєву, але вони додають рішучості Данії підтримувати Україну.

«Україна нагадує нам, що свобода не дається даром. За свободу треба боротися. Поки ви боретесь, Данія буде з вами», — сказав він.