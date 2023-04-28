Україна разом із Чехією створили проєкти з виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків
- Автор:
- Ліза Бровко
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Офіс президента / Telegram
Україна та Чехія підготували шість спільних проєктів з виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків, а також ремонту танків.
Про це сказав президент Чехії Петр Павел на пресконференції в Києві.
За його словами, виробництво й ремонт буде організовано на базі і українських, і чеських компаній. Враховуватимуться технології, що мають обидві країни.
Усе виробництво може бути на українській території — це, як зазначив Павел, пріоритет для Чехії.