Україна разом із Чехією створили проєкти з виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків

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Україна та Чехія підготували шість спільних проєктів з виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків, а також ремонту танків.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел на пресконференції в Києві.

За його словами, виробництво й ремонт буде організовано на базі і українських, і чеських компаній. Враховуватимуться технології, що мають обидві країни.

Усе виробництво може бути на українській території — це, як зазначив Павел, пріоритет для Чехії.