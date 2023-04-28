Іспанія викликала російського посла в Мадриді через ролик з дезінформацією

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Unsplash / Clark Van Der Beken

Міністерство закордонних справ Іспанії викликало посла росії в Мадриді Юрія Клименка через ролик з дезінформацією про іспанських солдатів, які нібито воюють в Україні.

Про це повідомляє El Pais.

Відео зʼявилося на офіційній сторінці російської дипмісії. У ролику йдеться, що іспанські війська начебто воюють на території України. У відео четверо чоловіків, одягнених у камуфляж та добре озброєні, говорять іспанською, а один із них з андалузьким акцентом запевняє, що вони «в українських окопах».

У дописі йшлося, що ролик «спростовує» неодноразові заяви міністра оборони Маргарити Роблес про те, що в Україні ніколи не буде іспанських солдатів.

Після цього іспанське МЗС зателефонувало до диппредставництва росії з вимогою видалити допис. Росіяни це зробили.

На зустрічі з Клименком держсекретар із закордонних та міжнародних справ Анхелес Морено висловила «рішуче неприйняття» таких публікацій, які вона назвала нападками на уряд Іспанії.

Міністр оборони на спільній пресконференції зі своїми німецькими та французькими колегами підкреслила, що «росія використовує всілякі методи, щоб спробувати підірвати єдність між країнами ЄС та НАТО».

Роблес наголосила, що в Україні не воюють ні іспанські війська, ні бійці іншої країни НАТО.

«Путін не тільки програє битви [на землі], він програв дуже важливу битву, тому що не зумів зруйнувати єдність «партнерів і союзників», — підкреслила міністр.