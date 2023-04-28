Суд заборонив «серійному» донору сперми здавати біоматеріал. Від нього вже народилися 550 дітей

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У Нідерландах суд зобовʼязав «серійного» донора сперми припинити здачу біоматералу, бо через постійний обман від нього народилося щонайменше 550 дітей.

Politico пише, що підсудний здавав свою сперму в Нідерландах та за кордоном. Мешканець Гааги, якого місцеві ЗМІ називають Джонатан М., каже, що прагнув таким чином допомогти людям.

Законодавство Нідерландів дозволяє використовувати генетичний матеріал однієї людини для допомоги 12 родинам або для зачаття 25 дітей. Обмеження запровадили, щоб запобігти ненавмисному інцесту зведених братів і сестер та проблемам із психікою у нащадків донора.

Натомість Джонатан М. здав сперму щонайменше в 11 нідерландських клініках, запевняючи у кожній, що робить це вуперше.

У 2017 році «серійного» донора внесли до чорного списку через те, що він став біологічним батьком понад ста дітей. Нідерландська спільнота акушерів і гінекологів закликала всі банки сперми та клініки негайно знищити його біоматеріали.

Але Джонатан М. продовжував займатися донорством за кордоном, а також шукав потенційних клієнток через соцмережі. За даними медіа, зараз він живе в Кенії.

Суддя постановив, що чоловік навмисне брехав, щоб змусити батьків вибрати його як донора, знаючи, що вони не вибрали б його, якби знали, скільком родинам він уже допоміг зачати дитину.

Позивачі звернулися до суду Гааги з вимогою заборонити чоловіку займатися донорством, а також заборонити використовувати сперму, яку він вже здав.

Група стверджувала, що перевищивши ліміт у 25 дітей та 12 сімей, чоловік ризикує завдати шкоди психічному благополуччю дітей та збільшить ризик інцесту.

«Усі ці батьки тепер зіштовхнулися з тим, що їхні діти є частиною величезної спорідненої мережі, у якій сотні зведених братів і сестер», — сказав суд.

Суддя заборонив чоловікові здавати свою сперму або рекламувати себе як донора, а також зобовʼязав його протягом семи днів повідомити, чи здавав він сперму в інші клініки.