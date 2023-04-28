Керівник BBC подав у відставку через позику експремʼєру Борису Джонсону

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Керівник Британської телерадіомовної корпорації (BBC) Річард Шарп пішов у відставку через кредит колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Він заявив, що звільняється, щоб «надати пріоритет інтересам BBC». Шарп залишиться на посаді до кінця червня, поки триватиме процес призначення його наступника.

Раніше адвокат Адам Хеппінстал встановив, що Шарп порушив правила призначення на державні посади, не розкривши свою участь у організації кредиту для Джонсона на суму £800 тисяч.

Керівник BBC заперечував свою причетність до угоди або наявність конфлікту інтересів. Але юрист встановив, що раніше він погодився організувати зустріч із мільйонером і далеким кузеном Джонсона Семом Блітом, який запропонував експремʼєру фінансову допомогу наприкінці 2020 року. На той час колишній інвестиційний банкір і донор Консервативної партії Шарп уже подав заявку на посаду голови BBC.

У січні 2021 року його назвали кандидатом, якому віддає перевагу уряд, і за місяць він обійняв посаду. Того ж місяця видання Sunday Times написало про позику Джонсону. Відтоді опозиційні партії Великої Британії та колишні працівники BBC закликали Шарпа піти у відставку.