Уперше в історії незалежної України відбудеться суд за екоцид. Двох працівників підприємства обвинувачують в отруєнні річки

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Офіс генерального прокурора

Уперше за час незалежності України до суду скерували обвинувальний акт за екоцид (ст. 441 КК). Обвинувачені — двоє працівників картонно-паперового підприємства на Хмельниччині. Слідство вважає, що вони отруювали річку — притоку Случа.

Про це пише Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чоловіки з жовтня 2017 до січня 2021 року не очищували промислові стоки підприємства від токсичних речовин, натомість регулярно скидали у воду нечистоти.

Як встановила експертиза, через такі дії в радіусі чотирьох кілометрів від місця скиду загинули всі живі організми. Річкові флора і фауна зникли від забруднення води хімічними речовинами, а гідроекосистема — зруйнувалася.

Тепер двом підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.