У Судані домовилися ще на три дні продовжити режим припинення вогню

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Армія Судану та Сили швидкого реагування домовилися ще на три дні продовжити режим припинення вогню. Але у столиці Хартумі все одно чути стрілянину.

Про це пише BBC.

Перемирʼя між двома збройними групами використовують для евакуації населення. Зокрема, західні країни активно вивозять своїх громадян і працівників посольств.

Очікується, що нове перемирʼя запрацює з опівночі за місцевим часом. Південний Судан пропонує мирні перемовини на своїй території, армія Судану вже нібито погодилася відправити туди свого представника.

Бої тривають уже другий тиждень. Наразі відомо, що щонайменше 512 людей загинули та понад 4 тисячі отримали поранення.