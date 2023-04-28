У Молдові запровадили чорний список росіян, яким заборонили вʼїзд до країни
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / Konstantin T
У Молдові створили власний чорний список росіян, яким заборонили вʼїзд до країни. Туди потрапляють за підтримку війни в Україні.
Про це пише NewsMaker.
Премʼєр-міністр Дорін Речан зазначив, що у списку — публічні особи, чиновники й артисти, які виступають за війну.
«У нас довгий список, і кожну людину з нього ми надсилатимемо додому. Російська федерація не може вказувати, що ми маємо або можемо робити. Республіка Молдова — вільна і суверенна країна. Кожен має знати своє місце», — зазначив Речан.
За його словами, у списку вже є російський президент путін, бізнесмен Ігор Чайка, артист Філіп Кіркоров. Премʼєр підкреслив, що список можуть зробити публічним.
- 19 квітня посла рф у Молдові Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови. Причиною став інцидент з очільником Татарстану Рустамом Мініхановим, якого не пустили до Молдови. Він прилетів до країни приватним літаком. Сам Мініханов перебуває під західними санкціями. Російського чиновника до Молдови не пустили та заборонили йому вʼїзд. Після цього одного зі співробітників російського посольства оголосили персоною нон ґратa.
- Посольство росії в Кишиневі назвало «необґрунтованим і політично заангажованим» рішення молдавської влади оголосити персоною нон ґрата одного зі співробітників дипмісії.