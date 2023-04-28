Генштаб: У війні росії з Україною вже загинули 189 460 окупантів

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Російські війська наступають на Бахмут, Авдіївку та Марʼїнку. Протягом минулої доби окупанти понад 65 разів атакували на цих ділянках фронту. Сили оборони відбили атаки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по скупченнях окупантів та їхньої військової техніки, а також влучила по зенітному ракетному комплексу ворога.

Українські захисники минулої доби збили шість ворожих дронів різних типів.

Підрозділи ракетно-артилерійських військ 27 квітня уразили два пункти управління, систему протиповітряної оборони, склад боєприпасів і два підрозділи артилерії.

Армія рф за минулу добу втратила приблизно 540 військових, три бойові броньовані машини та 18 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 189 460 росіян.