Науковці створили з LEGO машину для вирощування людської шкіри

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Cardiff University

Науковці зібрали з LEGO машину для вирощування зразків людської шкіри. За її допомогою можна отримати зразки тканин людини для біологічних досліджень.

Про це пише Science Alert.

Ця технологія передбачає завантаження «біочорнила», яке містить живі клітини, у картридж. Потім з них формуються тривимірні структури — з метою відтворити біологічні тканини.

На відміну від двовимірних клітинних культур, які уже вирощують у лабораторіях, біопринтери дозволяють вченим вирощувати клітини в трьох вимірах. А це дозволяє дослідникам детальніше вивчати людську біологію та імітувати як здорову, так і хвору шкіру.

Зазвичай такі пристрої стоять дуже дорого — десятки або сотні тисяч доларів. На біопринтер з LEGO витратили лише $624. Він потребує доопрацювання, але вже досяг певного рівня точності для виробництва біологічного матеріалу.