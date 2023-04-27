Марк Цукерберг анонсував генеративні можливості в чатах, публікаціях та рекламі на платформах Meta

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Засновник Meta Марк Цукерберг під час звіту про доходи оголосив про плани зробити ШІ-інструменти доступними «мільярдам людей: від звичайних користувачів до творців і компаній».

«Ми досліджуємо можливості для чатів WhatsApp і Messenger, інструментів для візуального створення публікацій у Facebook і Instagram, а також реклами, а з часом для відео та мультимодального досвіду», — сказав Цукерберг.

За його словами, нововведення будуть доступними як звичайним користувачам, так і бізнесу.

«Очікую на великий інтерес до агентів штучного інтелекту для обміну бізнес-повідомленнями та підтримки клієнтів. Згодом це також пошириться на нашу роботу над метавсесвітом, де людям буде набагато легше створювати аватари, об’єкти, світи та код, щоб повʼязувати все це разом‎», — додав підприємець.