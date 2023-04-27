ВМС США заявили, що Іран захопив нафтовий танкер під прапором Маршаллових Островів

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Ruslan Valeev / Unsplash

Військово-морські сили США заявили, що Революційна гвардія Ірану захопила нафтовий танкер під прапором Маршаллових Островів в Оманській затоці.

Про це пише Associated Press.

Пʼятий флот ВМС США на Близькому Сході стверджує, що судно має назву Advantage Sweet. Дані супутникового відстеження показали, що вдень 27 квітня воно перебувало в Оманській затоці. Корабель прямував до Г’юстону, Техас.

За інформацією американських ВМС, Advantage Sweet подав сигнал лиха о 13:15. Коли Іран захопив судно, воно перебувало у міжнародних водах.

«Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність. Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер», — йдеться у заяві Військово-морських сил США.