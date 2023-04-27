У Житомирській області заборонили діяльність УПЦ МП
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату на території області.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний звʼязок із Російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області», — йдеться в рішенні.
- Московський патріархат уже заборонений на території Волинської, Рівненської та Хмельницької областей.