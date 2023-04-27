Проти SpaceX почали розслідування через запуск ракети Starship. Там оцінять наслідки пуску для довкілля

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило SpaceX проводити будь-які запуски Starship, доки не буде розслідуваний «нещасний випадок» 20 квітня. Там оцінять вплив запуску на довкілля.

Про це пише Space.com.

Уряд США призупинив політ Starship після заяв про те, що перший запуск ракети з вибухонебезпечною речовиною поширив потенційно небезпечні уламки над будинками та місцями проживання тварин, яким загрожує зникнення.

Дозвіл на пуски кораблів Starship/Super Heavy відновлять лише тоді, коли FAA визначить, що будь-яка система, процес чи процедура, повʼязана з аварією, не впливає на громадську безпеку.

Пил і сміття від випробувань космічного корабля посипалися на жителів міста Порт-Ізабел, штат Техас, приблизно за 10 кілометрів від стартового майданчика. Постраждав також пляж Бока-Чіка, що є місцем гніздування тварин, зокрема птахів і морських черепах, які вимирають.

Директор відділення захисту навколишнього середовища Sierra Club Дейв Кортез сказав, що жителі міста Порт-Ізабел повідомляли про розбиті вікна на своїх підприємствах і схожі на попіл частинки, що вкривали їхні будинки та школи. Бетон зі стартового майданчика, пошкоджений через старт ракети, за словами Кортеза, упав в океан.