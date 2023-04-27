Проти SpaceX почали розслідування через запуск ракети Starship. Там оцінять наслідки пуску для довкілля
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило SpaceX проводити будь-які запуски Starship, доки не буде розслідуваний «нещасний випадок» 20 квітня. Там оцінять вплив запуску на довкілля.
Про це пише Space.com.
Уряд США призупинив політ Starship після заяв про те, що перший запуск ракети з вибухонебезпечною речовиною поширив потенційно небезпечні уламки над будинками та місцями проживання тварин, яким загрожує зникнення.
Дозвіл на пуски кораблів Starship/Super Heavy відновлять лише тоді, коли FAA визначить, що будь-яка система, процес чи процедура, повʼязана з аварією, не впливає на громадську безпеку.
Пил і сміття від випробувань космічного корабля посипалися на жителів міста Порт-Ізабел, штат Техас, приблизно за 10 кілометрів від стартового майданчика. Постраждав також пляж Бока-Чіка, що є місцем гніздування тварин, зокрема птахів і морських черепах, які вимирають.
Директор відділення захисту навколишнього середовища Sierra Club Дейв Кортез сказав, що жителі міста Порт-Ізабел повідомляли про розбиті вікна на своїх підприємствах і схожі на попіл частинки, що вкривали їхні будинки та школи. Бетон зі стартового майданчика, пошкоджений через старт ракети, за словами Кортеза, упав в океан.
- Компанія SpaceX 20 квітня з другої спроби запустила найбільшу в історії ракету та корабель — Super Heavy та Starship, але вже за кілька хвилин вона вибухнула на висоті майже 40 км.
- Від грудня 2020 року SpaceX запустила кілька прототипів Starship на декілька кілометрів, щоб змоделювати процедуру посадки. Після кількох невдалих запусків Starship стартував і приземлився неушкодженим у травні 2021 року.
- У сукупності Super Heavy і Starship заввишки майже 122 метри — це вище за статую Свободи з постаментом. NASA платить SpaceX за створення версії корабля, який доставить астронавтів на Місяць у межах місій Artemis III і IV. У майбутньому Ілон Маск також планує за допомогою Starship відправити людей на Марс.