ВМС України: Росія заблокувала роботу зернового коридору

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Росія вкотре призупинила дію Чорноморського зернового коридору. Про це Військово-морські сили повідомили 26 квітня.

Так 25 квітня в Спільному координаційному центрі в Стамбулі представники росії відмовились погоджувати рух суден у напрямку морських портів України по гуманітарному коридору в межах ініціативи з питань експорту зерна.

Через це чотири судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний». Ці судна зараз чекають погодження. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

Крім того, з ранку 26 квітня у мережі почала поширюватись інформація про те, що Україна нібито заборонила рух торговельних суден у межах зернової ініціативи в напрямку портів Великої Одеси. ВМС наголошує, що така інформація абсолютно не відповідає дійсності.