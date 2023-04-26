У Херсонській області українські військові збили шість російських дронів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сили оборони України 26 квітня знищили шість російських безпілотників над Херсонщиною.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Українські захисники знищили пʼять ударних «Ланцетів» і один «Мерлін-ВР».
Ворожі дрони збили мобільні вогневі групи повітряного командування «Південь».
- Того ж дня у Херсонській області через обстріл Антонівського мосту загинув український журналіст. Кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно отримав поранення.