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У Херсонській області українські військові збили шість російських дронів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Сили оборони України 26 квітня знищили шість російських безпілотників над Херсонщиною.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Українські захисники знищили пʼять ударних «Ланцетів» і один «Мерлін-ВР».

Ворожі дрони збили мобільні вогневі групи повітряного командування «Південь».