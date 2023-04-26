У Херсонській області через обстріл Антонівського мосту загинув український журналіст. Італійський репортер отримав поранення

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Херсонська ОВА

У Херсонській області через російський обстріл Антонівського мосту один чоловік загинув на місці.

Журналіст італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно отримав поранення плеча, його шпиталізували. Газета уточнює, що загиблий — український журналіст.

Італійський репортер мав бронежилет із позначкою Press.

Зуніно шпиталізували до Херсонської цивільної лікарні. Посольство Італії в Україні та МЗС країни співпрацюють з українською владою, щоб повернути кореспондента La Repubblica додому.