У Шотландії продають безлюдний острів за $186 тисяч. Але там не можна нічого будувати

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GALBRAITH

У Шотландії виставили на продаж безлюдний острів Барлокко. Його можна купити за $186 тисяч, але там нічого не можна будувати, адже його вважають територією особливого наукового інтересу.

Про це пише CBS News.

Площа острова — близько 100 тисяч квадратних метрів. На ньому є лише гальковий пляж та ставок, де збирається дощова вода. Жодних інших джерел води там немає.

Острів Барлокко. GALBRAITH

Як повідомляє ріелторська фірма Galbraith, до Барлокко можна дістатися лише на човні або під час відпливу пішки, на тракторі чи квадроциклі.

Барлокко є найзахіднішим з островів Фліт, він розташований приблизно за девʼять кілометрів від найближчого міста. Хто саме виставив на продаж острів, невідомо.

Агент Девід Коррі, відповідальний за його продаж, сказав New York Times, що острів уже має 50 потенційних покупців.

«Ця частина Шотландії, про яку часто забувають, має одні з найкрасивіших краєвидів, природне узбережжя та великі ліси, а також дуже низьку щільність населення», — сказав він.