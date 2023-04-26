Цього року народилися перші діти, зачаті за допомогою робота
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Інженери з Барселони розробили робот для інʼєкції сперми, який автоматизує процес екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). За словами дослідників, цього року народилися перші діти, зачаті таким чином.
Про це пише Technology Review.
Механізм складався з мікроскопа, механізованої голки, крихітної чашки Петрі та ноутбука. Вібруюча голка проколола яйцеклітину і ввела в неї сперматозоїд. Роботизованою голкою керували за допомогою контролера Sony PlayStation. Її зміг успішно використовувати навіть інженер без реального досвіду в медицині безпліддя.
За яйцеклітиною спостерігали через камеру. Голка рухалася вперед, проникаючи в яйцеклітину та вкидаючи туди сперматозоїд. Загалом за допомогою робота запліднили понад десяток яйцеклітин.
Завдяки цій процедурі дві пацієнтки успішно завагітніли. Лікарі використовували донорські яйцеклітини, які після запліднення імплантували в матки. Обидві дитини народилися цього року. Це дві дівчинки — як стверджують дослідники, вони є першими людьми, народженими за допомогою робота.
Науковці вважають, що використання такого робота може спростити та здешевити процедуру ЕКЗ для мільйонів родин.