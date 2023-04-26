Лондонський аукціон продасть понад 1 500 речей з дому Фредді Меркʼюрі. Серед них — культові корона і мантія

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Британський аукціон Sotheby’s продасть понад півтори тисячі речей, які належали фронтмену гурту Queen — покійному співаку Фредді Меркʼюрі. Там очікують заробити щонайменше $7,4 мільйона.

Про це пише пресслужба аукціону.

Речі культового музиканта зараз зберігаються в його лондонському маєтку Garden Lodge. Там, зокрема, є корона та червона мантія з фінального виконання пісні God Save the Queen під час останнього туру Меркʼюрі з Queen. Їх оцінюють у $100 тисяч.

На торгах продадуть і картини XIX—XX століть, акустичну гітару 1975 року, сценічні костюми, фарфорові вироби, сріблястий гребінець для вусів від Tiffany & Co та багато іншого.

Частину виручених грошей планують передати фонду Mercury Phoenix Trust і фонду боротьби зі СНІДом Елтона Джона.