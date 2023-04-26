У WhatsApp тепер можна використовувати один обліковий запис на пʼяти смартфонах одночасно

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У месенджері WhatsApp зʼявилася можливість використовувати один обліковий запис на пʼяти смартфонах одночасно. Раніше ця функція була доступна тільки для настільних і планшетних застосунків.

Відповідне повідомлення зʼявилося в офіційному блозі WhatsApp. Нова функція стала одночасно доступна як у версії месенджера для iOS, так і для Android.

Для активації функції користувачеві потрібно:

встановити WhatsApp на другому пристрої;

відсканувати QR-код, згенерований основним смартфоном;

як результат обидва пристрої будуть використовувати один і той самий обліковий запис.

Тепер одразу на двох девайсах будуть доступні всі ваші чати. При цьому користувачі можуть комбінувати різні конфігурації, наприклад, один смартфон і чотири планшети або пʼять смартфонів.

Але є нюанс — якщо ваш основний пристрій буде неактивний протягом 14 днів, то на всіх додаткових пристроях відбудеться автоматичний вихід з акаунта.

Нововведення вже доступне користувачам у всьому світі. Щоб воно запрацювало, зайдіть в App Store або Google Play і скачайте з маркетплейса оновлення WhatsApp.