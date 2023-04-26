У горах Норвегії впала шведська дослідницька ракета

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У горах Норвегії впала дослідницька ракета Шведської космічної корпорації (SSC), запущена зранку 24 квітня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Шведської космічної корпорації (SSC).

Ракета досягла висоти близько 155 миль (майже 250 км), але потім вона «пішла трохи довшою і більш західною траєкторією, ніж розраховувалося», і впала в гірському масиві приблизно в 9 милях від норвезької території.

«Вона впала в горах за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту», — повідомив Філіп Ольссон, керівник відділу звʼязків з громадськістю SSC.

«Це відхилення ми сприймаємо серйозно. Зараз зʼясовуємо причину, чому ракета пролетіла далі на північний захід, ніж передбачалося. Поки що зарано робити припущення про причину, ми очікуємо більше інформації від розслідування», — повідомив SSC Марко Кохберг, менеджер з експлуатації ракет і аеростатів Esrange (ракетний полігон Швеції).

Шведська влада офіційно не повідомляла норвезькій стороні про інцидент.