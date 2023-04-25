Перший японський місячний модуль Hakuto-R не вийшов на звʼязок після висадки на Місяць

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Японський місячний модуль Hakuto-R не виходить на звʼязок після спроби сісти на поверхню Місяця. На борту модуля перебувають арабський місяцехід «Рашид» та двоколісний робот, розроблений Японським агентством аерокосмічних досліджень.

Про це повідомили під час трансляції, яку вела компанія-розробник модуля ispace.

Hakuto-R Mission 1 мав стати першою комерційною місією, у межах якої відбулася висадка на Місяць. «Рашид» завдовжки 50 см і важить 10 кг. Він оснащений сонячними батареями, має камери, тепловізор, а також мікроскоп і зонд Ленгмюра. За планом місяцехід мав дістатися раніше не дослідженої області — кратера Атлас, розташованого на краю Моря Холоду, і протягом одного місячного дня досліджувати місячний реголіт та середовище біля поверхні небесного тіла.