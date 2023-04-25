Spotify звітує про 500 мільйонів активних користувачів на місяць. Це на 22% більше, ніж торік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Станом на 31 березня понад пів мільярда людей щомісяця активно користувалися сервісом потокового аудіо Spotify. Це на 22% більше, ніж торік.
Відповідні дані оприлюднено у фінансовому звіті компанії, передає The Verge.
В Spotify кажуть, що перевищили власний прогноз зростання на 15 мільйонів, і це друге найбільше квартальне зростання за всю історію.
Тим часом кількість преміумпередплатників досягла 210 мільйонів і загалом становлять 40% від загальної бази користувачів. Для порівняння: в першому кварталі 2019 року Spotify мала 46% преміальних передплатників, 45% у першому кварталі 2020-го, 44% в першому кварталі 2021 року та 43% в першому кварталі минулого року.
Перший квартал 2023 року відзначився для компанії процесом оптимізації — наприкінці січня Spotify оголосила про звільнення 6% співробітників. Крім того, закрились кілька побічних проєктів сервісу – аудіозастосунок Spotify Live у стилі Clubhouse та музична гра Heardle у стилі Wordle.
Нині Spotify має найбільшу кількість платних користувачів серед усіх сервісів потокового аудіо.
- Spotify запустили у 2008 році. Стримінговий сервіс дає змогу прослуховувати музику в режимі реального часу, не завантажуючи її на пристрій. Наразі сервіс доступний у понад 100 країнах світу. Першими дістали доступ до музичного контенту жителі таких країн, як Швеція, Іспанія, Норвегія, Фінляндія і Франція. Із 15 липня 2021 року сервіс став доступним в Україні.
- 25 березня 2022 року Spotify пішов з росії.