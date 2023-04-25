Spotify звітує про 500 мільйонів активних користувачів на місяць. Це на 22% більше, ніж торік

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Станом на 31 березня понад пів мільярда людей щомісяця активно користувалися сервісом потокового аудіо Spotify. Це на 22% більше, ніж торік.

Відповідні дані оприлюднено у фінансовому звіті компанії, передає The Verge.

В Spotify кажуть, що перевищили власний прогноз зростання на 15 мільйонів, і це друге найбільше квартальне зростання за всю історію.

Тим часом кількість преміумпередплатників досягла 210 мільйонів і загалом становлять 40% від загальної бази користувачів. Для порівняння: в першому кварталі 2019 року Spotify мала 46% преміальних передплатників, 45% у першому кварталі 2020-го, 44% в першому кварталі 2021 року та 43% в першому кварталі минулого року.

Перший квартал 2023 року відзначився для компанії процесом оптимізації — наприкінці січня Spotify оголосила про звільнення 6% співробітників. Крім того, закрились кілька побічних проєктів сервісу – аудіозастосунок Spotify Live у стилі Clubhouse та музична гра Heardle у стилі Wordle.

Нині Spotify має найбільшу кількість платних користувачів серед усіх сервісів потокового аудіо.