В Ізраїлі розробили робота, який розрізняє запахи

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Tel Aviv University

Науковці з Тель-Авівського університету створили робота, що здатний відчути запахи за допомогою біологічного датчика. Датчик фіксує запахи поблизу, а робот може виявляти та інтерпретувати за допомогою алгоритму машинного навчання.

Про це пише Study Finds.

Робот зміг правильно ідентифікувати запахи з рівнем чутливості в 10 тисяч разів вищим, ніж у звичайного електронного пристрою. Автори дослідження вважають, у майбутньому ця технологія допоможе шукати вибухівку, наркотики та діагностувати хвороби.

«Ми під’єднали біологічний датчик і дозволили йому відчути різні запахи, поки вимірювали електричну активність, яку викликав кожен з них. Система дозволила нам виявити кожен запах на рівні основного органу чуття комахи. Потім, на другому кроці, ми використали машинне навчання, щоб створити «бібліотеку» запахів», – пояснили вчені.

У ході дослідження вони змогли охарактеризувати вісім запахів, зокрема, герані, лимону та марципану.