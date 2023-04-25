За рік майже 100 тисяч чоловіків призовного віку отримали дозвіл на виїзд за кордон, але не всі ним скористалися

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Від початку повномасштабної війни й до кінця 2022 року 96 442 чоловіки призовного віку отримали дозвіл на виїзд за кордон. Однак 30 068 чоловіків не скористалися наданим дозволом.

Про це йдеться в попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії Ради.

Комісія зазначає, що навіть за наявності дозволу на виїзд 3 178 чоловіків не змогли підтвердити мети свого виїзду. Відтак їх не випустили з України. Водночас комісія зафіксувала, що багато чоловіків не повернулися після того, як сплив їхній термін перебування за кордоном.

Загалом це 9 373 людини, або 11,17% від загальної кількості. Найбільше таких випадків фіксується з дозволами, виданими в Харківській, Тернопільській та Волинській областях.

Сьомого березня прикордонники розповідали, що за час війни затримали понад 11 тисяч порушників, які намагалися виїхати поза пунктами пропуску. Ще понад 4 тисячі намагалися виїхати з підробленими документами.