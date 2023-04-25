В Україні медики вперше провели дитині операцію на мозку з пробудженням

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Нейрохірурги лікарні Святого Миколая вперше в історії української медицини провели операцію на мозку з пробудженням. Тобто під час найважливішої частини втручання 15-річний пацієнт був при свідомості.

Про це повідомили в Першому медичному обʼєднанні Львова.

Пацієнтом став Максим Волович із Тернополя, який з восьмирічного віку мав сильні епілептичні напади.

З роками юнаку стало важко говорити та запамʼятовувати — пухлина виросла і напади посилились. Утворення почало тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мову і рухи. Виник високий ризик паралічу правої половини тіла.

Лікарі ретельно обстежили хлопця, після чого вирішили негайно оперувати. Під час найважливішої частини хірургічного втручання — видалення самої пухлини — лікарям вдалося розбудити Максима. Це потрібно, щоб контролювати його мову і рухи та не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають. Поки хлопець говорив, активність у ділянках, які відповідають за рухи кінцівками та мовлення, фіксували нейрофізіологи.

Операція тривала сім годин. Після неї хлопець почав говорити краще, ніж до втручання. Лікарям вдалося повністю видалити пухлину, а гістологічне дослідження показало, що утворення було доброякісним, тож подальшого лікування пацієнт не потребує. Епілептичних нападів у нього більше немає. Максима виписали за тиждень після операції.