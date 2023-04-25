Якщо український контрнаступ не буде успішним, це боляче вдарить по США. Провідні світові медіа про війну 24 квітня

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«Бабель»

Американське видання Politico опублікувало матеріал про складні процеси в американському політикумі: там очікують, що якщо Україні не вдасться досягти всіх цілей майбутнього контрнаступу, це боляче вдарить по Вашингтону. Критика ця може бути як ізсередини, так і зовні, і мати два напрямки. З одного боку, Білому дому дістанеться за те, що він міг і мав би допомогти Україні зброєю раніше ― мовляв, якби Джо Байден давав усе, що свого часу просив Київ, говорити про невдачі зараз не довелося б. Як і про контрнаступ ― можливо, росіян на українській території взагалі вже не було б. З іншого боку, піднімуть голову ті, хто наполягає на переговорах із росією. Особливо це стосується частини європейських союзників України, які все активніше підштовхують Київ до «мирних переговорів».

Публічно влада США заявляє, що «підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно» ― однак насправді розуміє обмеженість своїх ресурсів. Також приватно американські політики й чиновники висловлюють побоювання, чи просування ЗСУ буде значним ― зокрема, чи вдасться перекрити сухопутний шлях між росією та Кримом. Адже росіяни ретельно окопались уздовж всієї лінії зіткнення, і українці протягом тривалого часу не змогли прорвати фронт на жодній із ділянок.

Вашингтон радить Києву почати обговорювати скромніші умови перемоги ― наприклад, не повне звільнення української території, а стабілізація лінії фронту, тимчасове припинення вогню, безпекові гарантії для України від західних партнерів та гроші на відбудову. Американські співрозмовники Politico визнають, що «продати» це українському суспільству буде складно, а українські джерела запевняють, що їхні розрахунки щодо майбутнього контрнаступу і, зрештою, завершення війни є оптимістичнішими. Мовляв, навіть якщо майбутня операція ЗСУ не принесе бажаних наслідків ― будуть наступні операції. Незмінність позиції України демонструє недавня ситуація довкола питання Кримського півострова: один український речник заявив, що дипломатичні переговори з росією можуть початись, коли ЗСУ підійдуть до адмінмежі з Кримом, на що представниця Президента України в Криму відповіла, що якщо росіяни відмовляться залишати півострів добровільно, їх доведеться викурювати звідти силою.

Поки що американські партнери Києва обрали тактику запевняти внутрішню аудиторію та світ у тому, що виконують всі прохання Києва щодо зброї та от-то нададуть Україні все, що вона нібито попросила для контрнаступальної операції.

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