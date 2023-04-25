ДБР розслідує загибель двох прикордонників у Чернігівській області. Вони перекинулися на човні

Новини

Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань взялося за справу загибелі двох військових із прикордонного загону Чернігівщини, пише пресслужба.

Човен із пʼятьма прикордонниками перекинувся, рухаючись притокою Дніпра. Попередньо, його перевантажили, він почав набирати воду й затонув, через що загинули двоє військових. Їхні тіла знайшли під час пошуково-рятувальних робіт.

ДБР відкрило кримінальне провадження за порушення правил кораблеводіння (ст. 417) і призначило провести експертизи, щоб визначити причини смерті прикордонників. Зараз допитують свідків.

Поки що слідчі не повідомляли про підозри та не проводили затримання.