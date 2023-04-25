Джо Байден офіційно оголосив, що змагатиметься на виборах президента США у 2024 році

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Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році. Про це він повідомив 25 квітня.

«У кожного покоління є моменти, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що то наше. Ось чому я висуваюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Приєднуйтеся до нас. Давайте закінчимо роботу», — написав Джо Байден у Twitter.

28 січня 2023 року Дональд Трамп офіційно підтвердив, що балотуватиметься у президенти США у 2024 році. Він розпочав свою передвиборчу кампанію з візитів до Нью-Гемпширу та Південної Кароліни. Якщо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США. Наприкінці другого терміну йому має виповнитися 86 років.