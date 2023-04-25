Китай хоче до 2030 року висадити людей на Місяць

Новини

Mike Petrucci / Unsplash

Китай активно розвиває свою місячну програму та планує до 2030 року виконати пілотований політ на Місяць і висадити там своїх астронавтів.

Про це в інтервʼю CGTN заявив головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейжень.

«До 2030 року китайці точно зможуть ступити на Місяць. Це не проблема», — сказав він.

Наразі Національне космічне управління Китаю реалізує четверту фазу програми дослідження Місяця, що передбачає запуски трьох місій під назвами «Чанʼе-6», «Чанʼе-7» і «Чанʼе-8» і будівництво на супутнику Землі міжнародної Місячної дослідницької станції.

Місія «Чанʼе-6» у 2024 році має взяти зразки місячного ґрунту зі зворотного боку супутника, що стане першим випадком отримання людством ґрунту із зворотного боку природного супутника Землі. Місія «Чанʼе-7» повинна здійснити посадку на південному полюсі Місяця і провести пошуки слідів води, а місія «Чанʼе-8», яку планують запустити приблизно у 2028 році, у співпраці з «Чанʼе-7» має створити основу для будівництва Місячної дослідницької станції.

План також передбачає запуск у 2024 році супутника звʼязку Queqiao-2 з ретрансляторами. Його головне завдання — забезпечити звʼязок між Землею та космічними апаратами на поверхні Місяця.

Ву також розповів про плани Китаю побудувати орієнтований на Місяць далекий космічний інтернет для покращення звʼязку та навігації для майбутніх космічних польотів.