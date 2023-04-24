Мінкультури оскаржило рішення суду про поновлення Олесі Стасюк на посаді директорки музею Голодомору

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Музей голодомору / «Бабель»

Міністерство культури та інформаційної політики подало апеляцію на рішення суду про поновлення Олесі Стасюк на посаді директорки Національного музею Голодомору-геноциду. Її звинувачують у порушенні умов трудового договору.

Про це йдеться у відповіді МКІП на запит «Бабеля».

Коломийський міський суд Івано-Франківської області 3 квітня 2023 року ухвалив поновити Стасюк на посаді. Вона оскаржила рішення міністра Олександра Ткаченка, який звільнив її в червні 2022 року.

У своєму наказі Ткаченко вказує, що Стасюк не виконала умов трудового договору — не просувала авторитет музею на державному та міжнародному рівні. Під час суду МКІП надало докази на підтвердження цього. Але, на думку відомства, суд їх не врахував.

У Мінкультури вважають звільнення Стасюк законним, тому оскаржують рішення. Там нагадують, що восени 2021 року навколо музею Голодомору вибухнув скандал: директорка наполягала, що під час геноциду загинули 10,5 млн людей — музей та інші наукові інститути зробили перерахунок загиблих. Проти цієї цифри виступили кілька наукових установ і багато відомих науковців, вказавши на фальсифікації та помилки в дослідженні.

У листопаді 2021 року в Міністерстві культури та інформаційної політики відбулася робоча нарада, де Стасюк попросили розʼяснити, чому вона просуває від імені національного музею тезу про 10,5 млн жертв, а опонентів звинувачує в антиукраїнській позиції. До червня 2022 року директорка цього не зробила, попри умови трудового договору.

Поки справа слухається в суді, рішення Коломийського міського суду не набрало законної сили. Зараз обовʼязки директорки виконує Леся Гасиджак. Її призначили в липні 2022 року.

Коломийський суд розглянув позов Стасюк до Міністерства культури та інформаційної політики через звільнення в спрощеному режимі. Стасюк на свій захист вказала в суді, що сумлінно виконувала обовʼязки директорки, а звільнили її в той час, коли вона презентувала новітні дослідження. Також 3 березня 2022 року вона написала заяву, що йде в декретну відпуску без збереження заробітної плати до 2 вересня 2022 року — доки дитині виповниться шість років.

Суд поновив її на посаді, оскільки «звільнення позивача проведено без достатніх правових підстав». Суд зазначив, що є проблеми з наказом про звільнення. По-перше, їх два — один із датою звільнення, інший — без неї, але тексти наказів ідентичні. По-друге, у наказах вказано, що Стасюк звільняють з огляду на статтю 5 закону про «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», але ця стаття дозволяє це зробити тільки наступного дня після виходу співробітника з відпустки. Тому звільнення Стасюк є передчасним.

У МКІП не відповіли «Бабелю», чому було два накази про звільнення Стасюк, як це сказано в рішенні суду.

«Бабель» писав про скандал у музеї Голодомору, що виник через перерахунок кількості жертв геноциду. Співробітники музею розповіли не лише про те, як його робили, а що Стасюк залякувала їх, виписувала музейникам великі премії та просила повертати гроші готівкою в конвертах, пояснюючи, що це на розвиток музею — читайте це ось тут: