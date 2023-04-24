Американський телеведучий Такер Карлсон звільняється з Fox News. Він називав Зеленського «маріонеткою» і «диктатором у спортивному костюмі»

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Скандальний американський телеведучий Такер Карлсон звільняється з консервативного телеканалу Fox News. Він відомий тим, що активно поширював проросійські наративи.

Про це йдеться в заяві телеканалу.

«Ми дякуємо йому за його роботу як ведучого, а до цього як коментатора», — йдеться в заяві представника FOX News Media.

Рішення набуває чинності негайно. Нових випусків вечірнього шоу з Карлсоном не буде — останній вийшов 21 квітня. Своє власне шоу Такер Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працює з 2009 року.

Такер Карлсон — один із найвідоміших американських рупорів російської пропаганди, за що його навіть інколи називали «американським Соловйовим». Він активно підтримує Дональда Трампа та його заяви про нібито «вкрадену перемогу» на виборах 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення Такер Карлсон також поширював російські наративи. Він називав Зеленського «маріонеткою США» та «диктатором у спортивному костюмі». Його заяви дуже часто цитували російські державні медіа.