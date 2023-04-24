Британія запровадила нові санкції проти Ірану

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Велика Британія оголосила про нові санкції проти посадових осіб іранського режиму, які відповідальні за порушення прав людини, включно з «Корпусом вартових ісламської революції» (КВІР).

Про це повідомляється на сайті уряду Королівства.

«Велика Британія і наші міжнародні партнери сьогодні знову дають зрозуміти, що ми не будемо ігнорувати жорсткі утиски іранського режиму», — зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Із жовтня 2022 року Сполучене Королівство включило понад 70 іранських офіційних осіб і організацій до санкційного списку за порушення прав людини. Загальна кількість повʼязаних з Іраном осіб перевищує 300. Цей список включає представників КВІР і Поліції моралі, а також генерального прокурора Ірану.

Нові санкції Великої Британії стосуються чотирьох командувачів КВІР, під керівництвом яких обстрілювали неозброєних протестувальників, що призвело до численних смертей учасників акції. Командувачі також причетні до безпідставного затримання та катування протестувальників.

До санкційного списку потрапили Мохаммад Назар Азімі, Хабіб Шахсаварі, Мохсен Карімі та Ахмад Кадем.

«Ці санкції гарантуватимуть, що особи зі списку не зможуть подорожувати до Великої Британії, а будь-які їхні активи, які зберігаються у Великій Британії, будуть заморожені», — йдеться в повідомленні.