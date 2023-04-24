Україна та Євросоюз визнаватимуть і виконуватимуть судові рішення одне одного

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Рада Європейського Союзу погодилася встановити договірні відносини з Україною. Тепер країни-члени ЄС визнаватимуть і виконуватимуть українські судові рішення. Так само чинитиме й Україна в рамках Гаазької конвенції.

Конвеція зобовʼязує підписантів визнавати та виконувати іноземні судові рішення в цивільних і комерційних справах. Цей міжнародний договір уклали у 2019 році, Україна до нього приєдналася у 2022-му.

У ЄС вважають, що немає перешкод для таких договірних відносин з Україною. Перешкодами могли бути проблеми з незалежністю та ефективністю судової системи, корупцією та дотриманням основних прав.

У подальшому цей крок сприятиме міжнародній торгівлі між Україною та Євросоюзом.