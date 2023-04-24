На Буковині горів храм УПЦ Московського патріархату. Поліція затримала палія

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У селі Мілієве Чернівецької області вночі проти 24 квітня горів храм на честь преподобного Іова Почаївського, що належить УПЦ МП.

Поліція підтвердила факт підпалу та затримала підозрюваного. Ним виявився 34-річний мешканець сусіднього села Іспас. Чоловік також підпалив магазин.

Зараз правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють мотиви підпалу. Вони відкрили кримінальне провадження за умисне пошкодження майна (ч. 2 ст. 194).