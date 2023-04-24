«Може бути «дворцовий» заколот, але ви його не побачите». Голова ГУР Буданов розповів про імовірну зміну влади в росії

Новини

Reuters / «Бабель»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що російські еліти вже понад рік розглядають варіанти зміни влади, але «не можуть ніяк до цього прийти».

Про це він сказав в інтервʼю РБК — Україна.

За його словами, у росії може відбутися «дворцовий» заколот проти володимира путіна, але широка громадськість його не побачить.

«Давайте просто змоделюємо з вами події. До прикладу, зʼявиться повідомлення: “Траур, помер уві сні від серцевого нападу”. І все — король умер, да здравствует король!» — сказав Буданов.

Він вважає, що військово-політичні еліти росії вже обговорюють кандидатуру наступника путіна і мають кілька варіантів. Проте конкретні імена Буданов назвати відмовився.