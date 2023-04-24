Російські війська випустили по Херсонщині понад 400 снарядів за добу. Загинули двоє людей

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За минулу добу армія росії обстріляла Херсонську область 83 рази. Окупанти випустили 412 снарядів із важкої артилерії, дронів та авіації.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни тричі вдарили по Херсону. Загалом від російських атак на Херсонщині 23 квітня загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення.

Російські військові поцілили в житлові квартали та школу в Білозерській селищній громаді.